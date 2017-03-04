ВС Турции за неделю уничтожили 50 террористов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В результате операций, проведенных ВС Турции с 23 февраля по 1 марта 2017 года как внутри страны, так и за ее пределами, уничтожены 50 террористов.

Как передает Report, со ссылкой на агентсво Анадолу, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

За указанный период уничтожены 35 террористов PKK.

В то же время в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии уничтожены шесть боевиков ДЕАШ и девять террористов PYD.

Кроме того, на севере Сирии уничтожены 12 объектов террористов и два автомобиля, один из которых был заминирован. В целом с начала операции «Щит Евфрата» от террористов освобожден 241 населенный пункт.