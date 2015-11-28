​ВС Сирии заявили об обстреле армии из минометов с территории Турции

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия была обстреляна из минометов с горы Джебель аль-Акра, расположенной на турецкой территории.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам официальный представитель Вооруженных сил Сирии, бригадный генерал Али Майхуб.

"Прошедшей ночью со стороны горы Джебель аль-Акра, находящейся на турецкой территории, велся интенсивный минометный огонь по подразделениям правительственных войск Сирии", — заявил Майхуб на брифинге.

"Главнокомандующий Сирийской арабской армией предупреждает об опасности подобного поведения", — добавил представитель ВС Сирии.