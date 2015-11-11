ВС Сирии уничтожили командные пункты террористов в окрестностях Дераа

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ ВС Сирии в окрестностях Дераа нанесли удары по группировкам террористов, уничтожены их командные пункты, боевики понесли потери.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду представитель сирийской армии бригадный генерал Али Майхуб.

"В окрестностях города Дераа (столица одноименной провинции на юге Сирии - ред.) нашими войсками нанесены концентрированные огневые удары по группировкам и командным пунктам террористов. Террористам нанесены большие потери в живой силе и технике, уничтожены командные пункты. Также пересечена попытка атаки боевиков со стороны деревень Аль-Карака и Ум-Валид в направлении города Аслех в провинции Дераа. Боевики полностью уничтожены", - сказал он.