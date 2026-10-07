ВС Литвы получили первую партию американских боевых дронов

ВС Литвы получили первую партию боевых воздушных дронов Switchblade 600.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

Дроны поставляет Литве американская компания AeroVironment.

"Благодаря дронам Switchblade 600 Вооруженные силы Литвы получают новые возможности. С их помощью военнослужащие могут быстро и с высокой точностью уничтожать бронетехнику противника с безопасного расстояния. Каждая такая закупка усиливает сдерживающий эффект на противника и безопасность Литвы. В то же время это еще одно наглядное подтверждение партнерства между Литвой и США", – говорится в сообщении ведомства со слов министра обороны Робертаса Каунаса.

Вместе с этими боевыми дронами Литва получает от США оборудование для запуска и управления дронами, симулятор для подготовки персонала и пакет технического обслуживания.