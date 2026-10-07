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    ВС Литвы получили первую партию американских боевых дронов

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 12:13
    ВС Литвы получили первую партию американских боевых дронов

    ВС Литвы получили первую партию боевых воздушных дронов Switchblade 600.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

    Дроны поставляет Литве американская компания AeroVironment.

    "Благодаря дронам Switchblade 600 Вооруженные силы Литвы получают новые возможности. С их помощью военнослужащие могут быстро и с высокой точностью уничтожать бронетехнику противника с безопасного расстояния. Каждая такая закупка усиливает сдерживающий эффект на противника и безопасность Литвы. В то же время это еще одно наглядное подтверждение партнерства между Литвой и США", – говорится в сообщении ведомства со слов министра обороны Робертаса Каунаса.

    Вместе с этими боевыми дронами Литва получает от США оборудование для запуска и управления дронами, симулятор для подготовки персонала и пакет технического обслуживания.

    Надводные дроны Литва Соединенные Штаты Америки (США)
    Litva ordusu ABŞ-dən döyüş dronları alıb
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