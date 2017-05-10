Временным главой ФБР стал заместитель уволенного Джеймса Коми

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб будет временно исполнять обязанности руководителя Бюро после отставки Джеймса Коми. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в письме генпрокурора США Джеффа Сешнса.

По сведениям телеканала NBC, президент США Дональд Трамп встретился с Маккейбом вскоре после отставки Коми.

Трамп уволил Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы Минюста Джеффа Сешнса. Президент заявил, что Коми не способен эффективно руководить ведомством.

Причем новость о соответствующем указе президента Дональда Трампа застала директора ФБР во время речи перед сотрудниками отделения в Лос-Анджелесе.

Увидев на телеэкране бегущую строку со срочной новостью, Коми рассмеялся и назвал это "довольно удачным розыгрышем". Однако сопровождающие директора начали подавать знаки о том, что тот должен прервать выступление и уйти в кабинет. Там ему и сообщили об отставке.