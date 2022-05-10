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Впервые за 60 лет Елизавета II отсутствовала на "Тронной речи" в парламенте

Впервые за 60 лет Елизавета II отсутствовала на "Тронной речи" в парламенте Впервые за более чем шестьдесят лет правления королева Великобритании Елизавета II не приняла участие на ежегодной "Тронной речи" в парламенте в связи с проблемой со здоровьем. Ее заменил принц Уэльский Чарльз.
Другие страны
10 мая 2022 г. 16:13
Впервые за 60 лет Елизавета II отсутствовала на Тронной речи в парламенте

Впервые за более чем шестьдесят лет правления королева Великобритании Елизавета II не приняла участие на ежегодной "Тронной речи" в парламенте в связи с проблемой со здоровьем. Ее заменил принц Уэльский Чарльз.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, в своей речи наследник престола обозначил, какие меры примет британское правительство в будущем для улучшения положения народа и каких направлений будет придерживаться в международной политике.

"В эти сложные дни правительство Ее Величества будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы по всему миру, в том числе, продолжит оказывать поддержку народу Украины", — заявил принц Уэльский.

В части выступления, посвященной экономике, наследник престола пообещал британцам ряд реформ, направленных на поддержку малого бизнеса, местных производств и снижение инфляции.

Так, принц Чарльз отметил, что при помощи основанного в октябре правительством Бориса Джонсона Фона выравнивания уровня развития регионов Соединенного Королевства главы местных общин смогут поднять местную экономику.

Он также пообещал реформу транспортной системы, в частности, железнодорожного сообщения, работу над переходом страны к "более дешевым, чистым и безопасным источникам энергии", а также нововведения в системе образования, которые позволят всем учащимся "реализовать свой потенциал".

Реформы также коснутся финансовой системы, международной торговли. В сельскохозяйственном секторе, как заявил принц Чарльз, планируется развивать высокие технологии, в частности, в области селекции культур.

Наконец, отдельно принц Чарльз высказался о безопасности, пообещав, что правительство будет бороться с нелегальной миграцией и фирмами, которые организуют для нарушителей границы переправу через Ла-Манш.

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Версия на английском языке Queen Elizabeth misses parliament opening for first time in almost 60 years

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