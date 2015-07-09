В Москве впервые пройдет Международный фестиваль Корана

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Впервые в Москве состоится Международный фестиваль Корана. Он завершит месяц поста Рамазан.

Как отмечает Report, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Фестиваль будет проходить в московском Исламском культурном центре в течение семи дней, начиная с 11 июля. На него приедут зарубежные гости из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Турции и Индии. Участники готовятся представить мусульманам, религиоведам, переводчикам и всем желающим издания Корана, фильмы и анимацию, новинки научной литературы, произведения искусства. Эксперты обсудят качество перевода Корана на русский язык, пройдет мастер-класс по заучиванию Корана, а также показ женской исламской моды.

"Сегодня наша задача - донести традиции и культуру ислама до всего общества. Мы открыты для всех, - сказал Аббясов. Фестиваль станет недельным праздником, куда можно приходить семьями, с друзьями любого вероисповедания", - подчеркнул он. Для удобства гостей организаторы готовы принимать примерно по 200 человек ежедневно.