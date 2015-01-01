Возобновились поиски пропавшего лайнера AirAsia

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Яванском море 1 января возобновились поиски самолета авиакомпании AirAsia, пропавшего 28 декабря, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press. Из-за сложных метеоусловий операция накануне была приостановлена, хотя в предполагаемом районе падения Airbus-320 поиски продолжали 18 судов.

К настоящему времени спасатели смогли поднять из воды семь тел погибших. Сингапур направил в район операции автономный необитаемый подводный аппарат, которому предстоит обследовать морское дно в предполагаемом месте катастрофы. По словам командующего ВМС Малайзии Абдула Азиза Джафара, в настоящее время район поисков увеличен в два раза, его площадь теперь составляет почти 47 тысяч квадратных километров.

Лайнер Airbus A320-200, летевший из Сурабая в Сингапур, пропал с радаров в ночь на 28 декабря.

На борту лайнера были 155 пассажиров и 7 членов экипажа.