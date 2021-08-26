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Возле склада в воинской части Казахстана произошел взрыв

Возле склада в воинской части Казахстана произошел взрыв Пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана
Другие страны
26 августа 2021 г. 19:33
Возле склада в воинской части Казахстана произошел взрыв

Пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (17:00 по бакинскому времени) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

"К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", - добавили в ведомстве.

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