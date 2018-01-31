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    Возле парламента Каталонии произошли столкновения протестующих с полицией

    По меньшей мере один человек получил лёгкие ранения

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Перед парламентом Каталонии произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

    Отмечается, что беспорядки начались после того, как митингующим удалось прорвать полицейский кордон и прорваться ко входу в здание парламента.

    Уточняется, что по меньшей мере один человек получил лёгкие ранения.

    Ранее суд Испании запретил Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно.

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