На дне реки Москвы найдены пистолеты, из которых мог быть застрелен Немцов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ На дне реки Москвы, близ Большого Москворецкого моста, на котором был застрелен Борис Немцов, обнаружены два пистолета. Об этом, как отмечает Report, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Однако баллистическая экспертиза показала, что первый не является орудием убийства, по второму пистолету экспертное заключение пока не готово", - сообщил источник.

Сопредседатель партии "РПР-Парнас", депутат Ярославской облдумы Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В политика с близкого расстояния шесть раз выстрелили из пистолета, четыре пули попали в цель. Немцов скончался на месте. Его спутница, украинка Анна Дурицкая, не пострадала.

8 марта Басманный суд Москвы арестовал по подозрению в убийстве политика Бориса Немцова пять человек: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.