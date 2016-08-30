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    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва у посольства Китая в Бишкеке - ВИДЕО

    Об этом сообщил Минздрав Киргизии

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва на территории посольства Китая в Бишкеке.

    Как передает Report, об этом сообщил Минздрав Киргизии.

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    Возле посольства Китая в столице Киргизии во вторник прогремел взрыв.

    Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ГУВД Бишкека.

    "Пока ничего не известно о погибших или пострадавших, а также мощности и характере взрыва. Мы сейчас направляемся на место и через некоторое время ситуация прояснится", - заявил пресс-секретарь ГУВД киргизской столицы Олжобай Казабаев.

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