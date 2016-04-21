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    ВОЗ: Вирус Зика распространился в 66 государствах

    К названным ранее Аргентине, Чили, Франции, Италии, Новой Зеландии и США добавились Перу и Португалия

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новом докладе сообщила, что с 1 января 2007 года по 20 апреля 2016 года распространение вируса Зика было зарегистрировано в общей сложности в 66 странах и территориях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Восемь стран сообщили о фактах передачи вируса Зика от человека к человеку, помимо передачи вируса через комаров", - говорится в докладе ВОЗ. К названным ранее Аргентине, Чили, Франции, Италии, Новой Зеландии и США добавились Перу и Португалия.

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