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ВОЗ раскритиковал запрет на прямое авиасообщение со странами юга Африки

ВОЗ раскритиковал запрет на прямое авиасообщение со странами юга Африки Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование установленным рядом государств запретом на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за обнаруженного в ЮАР в ноябре омикрон-штамма корона
Другие страны
6 декабря 2021 г. 04:48
ВОЗ раскритиковал запрет на прямое авиасообщение со странами юга Африки

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование установленным рядом государств запретом на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за обнаруженного в ЮАР в ноябре омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report, в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ВОЗ, он также назвал тревожным тот факт, что в некоторых государствах не признают предъявляемые прибывающими пассажирами отрицательные результаты тестов на коронавирус из их родных стран, а требуют проходить тестирование в других государствах.

"По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта", - отметил генеральный директор. По его словам, "является также тревожным тот факт, что некоторые страны не принимают негативные тесты на COVID-19 из стран происхождения пассажиров, а вместо этого требуют тесты только из третьих государств".

Гебрейесус подчеркнул, что "ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения". Это относится также к проявленной этими государствами транспарентности и готовности делиться информацией, включая данные об омикрон-варианте, констатировал глава ВОЗ, добавив, что такой подход "помогает обеспечить более безопасный мир для всех людей повсюду".

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