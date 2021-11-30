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ВОЗ: Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19

ВОЗ: Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19 Запреты на международные путешествия не предотвратят распространения коронавируса.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 23:13
ВОЗ: Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19

Запреты на международные путешествия не предотвратят распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в связи с выявлением штамма "омикрон".

"Общие запреты на поездки не предотвратят распространения вируса в мире, но будут тяжелым бременем для жизни и средств к существованию. Кроме того, они могут негативно повлиять на глобальные усилия в области здравоохранения во время пандемии, лишая страны стимулов к отчетности и обмену эпидемиологическими данными и данными о секвенировании", - отмечают в ВОЗ.

Организация подчеркнула, что важные международные поездки, включая поездки для выполнения чрезвычайных и гуманитарных миссий, репатриацию и грузовые перевозки предметов первой необходимости, должны оставаться приоритетными во время пандемии COVID-19.

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