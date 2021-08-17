ВОЗ останется в Афганистане, чтобы оказывать помощь населению

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит оказание помощи населению Афганистана в нынешний трудный для него период.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит оказание помощи населению Афганистана в нынешний трудный для него период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

"Здоровье и благополучие гражданского населения Афганистана, особенно женщин и девочек, имеет первостепенное значение. В этот сложный период необходимо обеспечивать предоставление основных услуг, оказывать поддержку медицинским работникам и сохранять инфраструктуру здравоохранения", - отметил он. "ВОЗ привержена тому, чтобы оставаться [в Афганистане] и обеспечивать необходимое для спасения жизней лечение, и она продолжит быстро реагировать на растущие нужды в стране", - подчеркнул Яшаревич.

По словам официального представителя, система здравоохранения в Афганистане сталкивается с нехваткой поставок основных медицинских средств и оборудования на фоне пандемии коронавируса. Вакцинация от COVID-19 и другие ключевые программы иммунизации сильно пострадали из-за боевых действий. Сбои в работе аэропорта в Кабуле приводят к "задержке очень необходимых поставок" в сфере здравоохранения. "Мы призываем все стороны конфликта выполнять обязательства в сфере международного гуманитарного права и прав человека. Достижения последних 20 лет не должны быть обращены вспять", - заключил Яшаревич.

В свою очередь руководитель подразделения чрезвычайных операций Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мустафа Бен Мессауд заявил на брифинге, что с начала года в Афганистане в условиях вооруженного конфликта были убиты более 550 детей и более 1400 получили ранения. В гуманитарной помощи нуждаются более 18 млн афганцев, в том числе около 10 млн детей. Представитель ЮНИСЕФ призвал радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) и все другие стороны конфликта "защищать жизни и права всех людей, в том числе женщин и девочек". Речь идет, в частности, о доступе девочек к получению образования, пояснил он.