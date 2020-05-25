​ВОЗ направит в Китай миссию для изучения коронавируса

Майкл Райан https://report.az/storage/news/da9078b7a6835a40e6290d8e27e8891b/8eb78b8c-e707-409e-94ca-eac849467506_292.jpg

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждем скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран", - приводятся его слова в Twitter организации.

По словам Райана, задача миссии будет заключаться в том, чтобы "понять происхождение коронавируса". Он также добавил, что Китай открыт к подобному подходу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.