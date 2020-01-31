ВОЗ: Коронавирус выявлен в 18 странах

30 января состоялось заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященное вспышке коронавируса, возникшего в Китае и переметнувшегося в другие страны.

По сообщению Report, Министерство здравоохранения Китая подтвердило факт инфицирования 7711 человек коронавирусом, у 12167 человек есть подозрения на короновирус.

В 1370 случаях болезнь протекала в тяжелой форме, 170 случаев инфицирования привели к летальному исходу. 124 человека излечились от болезни и были отпущены домой. Секретариат ВОЗ предоставил информацию о ситуации в других странах.

В 18 странах зафиксированы 82 случая заражения смертельно опасным вирусом. 7 заразившихся в других странах не были в Китае. В трех странах вирус передался от человека к человеку.

Комитет пришел к выводу, что страны могут предотвратить распространение заболевания, обеспечив раннюю диагностику, изоляцию и лечение.

ВОЗ признал, что эпидемия отвечает международным критериям чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.