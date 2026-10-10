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    Форест Кавени: Азербайджан может гордиться проделанной работой в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Карабах
    • 10 октября, 2026
    • 10:51
    Форест Кавени: Азербайджан может гордиться проделанной работой в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Масштабы восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре заслуживают высокой оценки, особенно с учетом темпов возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил путешественник из США Форест Кавени (Forest Caveney), находящийся в регионе в составе международной группы путешественников клуба "Most Traveled People" (MTP).

    По его словам, он впервые посещает Азербайджан и впечатлен результатами восстановления освобожденных территорий.

    "Лачын после восстановления выглядит прекрасно, как и Шуша. Азербайджан может гордиться проделанной работой, тем, насколько быстро удалось все восстановить, а также усилиями по возвращению людей в свои дома. Это заслуживает аплодисментов", - отметил он.

    Кавени также высоко оценил новую инфраструктуру, созданную в Зангиланском районе. По его словам, особое впечатление произвели новые дороги, аэропорт и жилые здания.

    "Мы проехали мимо аэропорта, и он выглядит великолепно. Надеюсь, сюда будет приезжать много людей. Многоквартирные дома вдоль главной улицы Зангилана также выглядят невероятно. Это прекрасный пример восстановления", - подчеркнул путешественник.

    Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.

    В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.

    Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.

    Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Международные путешественники Зангилан Карабах
    Forest Kaveni: Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən işlərlə fəxr edə bilər
    US traveler praises reconstruction efforts in Karabakh and East Zangazur
    MiniBoss
    MiniBoss

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