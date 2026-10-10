Forest Kaveni: Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən işlərlə fəxr edə bilər
- 10 oktyabr, 2026
- 11:05
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa işlərinin miqyası, xüsusilə də məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdış sürəti nəzərə alınmaqla, yüksək qiymətə layiqdir.
"Report"un Qarabağa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə "Most Traveled People" (MTP) klubunun beynəlxalq səyyahlar qrupunun tərkibində regionda səfərdə olan amerikalı səyyah Forest Kaveni (Forest Caveney) bildirib.
Onun sözlərinə görə, o, Azərbaycana ilk dəfədir səfər edir və azad edilmiş ərazilərin bərpası nəticələrinə heyran qalıb.
"Laçın bərpadan sonra Şuşa kimi çox gözəl görünür. Azərbaycan görülən işlərlə, hər şeyin necə tez bərpa olunması ilə, həmçinin insanların öz evlərinə qayıtması istiqamətində göstərilən səylərlə fəxr edə bilər. Bu, alqışa layiqdir", - o deyib.
Kaveni həmçinin Zəngilan rayonunda yaradılmış yeni infrastrukturu yüksək qiymətləndirib. Yeni yollar, hava limanı və yaşayış binaları onda xüsusi təəssürat yaradıb.
"Biz hava limanının yanından keçdik, o, möhtəşəm görünür. Ümid edirəm ki, buraya çoxlu insan gələcək. Zəngilanın əsas küçəsi boyunca yerləşən çoxmənzilli binalar da inanılmaz görünür. Bu, bərpanın gözəl nümunəsidir", - səyyah vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu gün "Most Traveled People" (MTP) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyyahlar qrupunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin üçüncü günüdür.
Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, İsveçrə, Böyük Britaniya və digər dövlətlər daxil olmaqla 13 ölkədən 40-a yaxın şəxs var.
Bu, 2021-ci ildən bəri aparıcı beynəlxalq səyyahlar klublarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzura artıq 17-ci qrup səfəridir.
Bu cür səfərlər xarici səyyahlara Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan genişmiqyaslı tikinti və bərpa işləri ilə bilavasitə tanış olmağa imkan verir.