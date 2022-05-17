О нас
Аудио новости

ВОЗ готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом

ВОЗ готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом.
Другие страны
17 мая 2022 г. 02:14
ВОЗ готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом.

Ка передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор Регионального бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии Пунам Кхетрапаль Сингх, предупредив о риске быстрого распространения COVID-19 в стране.

"ВОЗ выражает обеспокоенность и готова оказать поддержку правительству и народу КНДР в реагировании на пандемию и спасении жизней", - говорится в ее заявлении, опубликованном в Женеве. "В условиях, когда стране еще только предстоит начать вакцинацию против COVID-19, существует риск, что вирус может быстро распространиться среди масс людей, если не будет поставлен заслон путем принятия немедленных и надлежащих мер", - подчеркнула Пунам Кхетрапаль Сингх.

По ее словам, ВОЗ готова предоставить техническую поддержку Пхеньяну в расширении тестирования и осуществлении мероприятий в области общественного здравоохранения, а также направить лекарства и медицинские материалы. Региональный директор напомнила, что организация оказала помощь КНДР в разработке национального стратегического плана подготовки и реагирования на COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi