ВОЗ готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова помочь правительству КНДР в борьбе с коронавирусом.

Ка передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор Регионального бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии Пунам Кхетрапаль Сингх, предупредив о риске быстрого распространения COVID-19 в стране.

"ВОЗ выражает обеспокоенность и готова оказать поддержку правительству и народу КНДР в реагировании на пандемию и спасении жизней", - говорится в ее заявлении, опубликованном в Женеве. "В условиях, когда стране еще только предстоит начать вакцинацию против COVID-19, существует риск, что вирус может быстро распространиться среди масс людей, если не будет поставлен заслон путем принятия немедленных и надлежащих мер", - подчеркнула Пунам Кхетрапаль Сингх.

По ее словам, ВОЗ готова предоставить техническую поддержку Пхеньяну в расширении тестирования и осуществлении мероприятий в области общественного здравоохранения, а также направить лекарства и медицинские материалы. Региональный директор напомнила, что организация оказала помощь КНДР в разработке национального стратегического плана подготовки и реагирования на COVID-19.