ВОЗ: число жертв вируса Эбола в Западной Африке приблизилось к 8 тысячам человек

Баку. 02 января. REPORT.AZ/Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), достигло 7989 человек, еще 20 381 заразились. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 января Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что все отмеченные статистикой случаи заболевания относятся к трем странам Западной Африки - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Больше всего умерших в Либерии - 3423 человека, заразившихся - 8018. В Сьерра-Леоне умерших несколько меньше - 2827, но там больше заразившихся, чем в какой-либо другой стране - 9633. В Гвинее существенно меньше как заболевших, так и умерших - 2730 и 1739 человек соответственно. По данным ВОЗ, с 31 декабря число жертв вируса в этих трех странах увеличилось на 99 человек, а заразившихся - на 200. 19 декабря генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что распространение в Либерии БВВЭ замедляется.

Случаи БВВЭ зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. В большинстве из этих стран число заразившихся не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где 20 заболевших и 8 умерших.