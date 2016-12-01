Восемь горняков погибли в результате обвала в шахте на юго-западе Польши

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Восемь горняков стали жертвами сильного обвала горной породы, который произошел минувшей ночью в шахте "Рудна" на юго-западе Польши в местности Полковице (Дольношленское воеводство).

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду на брифинге директор шахты Павел Марковский.

По его словам, найдены тела трех последних горняков. "Их тела обнаружены рядом. Таким образом, итог трагического происшествия - восемь погибших", - сказал он. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Спасательная операция продолжалась в шахте на протяжении почти целых суток. Практически сразу стало известно о гибели двоих горняков. В течение всего дня спасатели находили тела остальных шахтеров, оказавшихся заблокированными под землей. До последнего момента оставалась надежда, что кто-то из них выжил.

В Полковице объявлен четырехдневный траур. Место трагедии посетили в среду премьер-министр страны и несколько министров. Президент республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им помощь. Уже сформирована специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.