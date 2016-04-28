Восемь человек погибли при пожаре в автобусе в Китае

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате пожара в автобусе на северо-западе Китая погибли восемь человек, еще пять пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Инцидент произошел в четверг в уезде Ланьтянь (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), на участке автомобильной магистрали Фучжоу-Иньчуань. Все пострадавшие отправлены в больницу.

Местные власти создали экспертную группу для выяснения причин произошедшего.