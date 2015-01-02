Вокзал в Мадриде эвакуировали из-за ложной тревоги

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции Испании в пятницу провели эвакуацию мадридского вокзала Аточа, так как получили информацию о возможном теракте, сообщает Report со ссылкой на Интерфакc.

"Был приведен в действие план по борьбе против терроризма. Задержан мужчина, который утверждал, что готов взорвать бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. Мы проверили: никакой бомбы там не было", - сообщил журналистам представитель полиции.

В марте 2004 года в Испании произошла серия кровопролитных терактов: бомбы взорвались в четырех пригородных поездах, которые направлялись как раз на вокзал Аточа. Тогда 191 человек погиб и около 2 тыс. получили ранения.