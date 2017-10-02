Войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Американский воинский контингент будет находиться в Афганистане в течение еще по меньшей мере 10 лет.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом в воскресенье выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).

"Мы, вероятно, будем держать войска в Афганистане в течение следующего десятилетия точно", - заявил законодатель в интервью телекомпании NBC.

При этом он отметил, что "имеет значение", каковы цели и задачи миссии войск США в Афганистане.

"Нам надо быть осторожными со следующим шагом", - предупредил сенатор. Как он пояснил, Вашингтону, с его точки зрения, следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу Афганистана.

Глава комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса также подчеркнул: "Всего ВВП Афганистана недостаточно для поддержки даже его [собственных] сил безопасности".