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    Войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет

    Вашингтону следует искать пути укрепления властей в Кабуле

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Американский воинский контингент будет находиться в Афганистане в течение еще по меньшей мере 10 лет.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом в воскресенье выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).

    "Мы, вероятно, будем держать войска в Афганистане в течение следующего десятилетия точно", - заявил законодатель в интервью телекомпании NBC.

    При этом он отметил, что "имеет значение", каковы цели и задачи миссии войск США в Афганистане.

    "Нам надо быть осторожными со следующим шагом", - предупредил сенатор. Как он пояснил, Вашингтону, с его точки зрения, следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу Афганистана.

    Глава комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса также подчеркнул: "Всего ВВП Афганистана недостаточно для поддержки даже его [собственных] сил безопасности".

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