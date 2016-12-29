Военный вертолет США потерпел крушение в Техасе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вертолет Apache с двумя военнослужащими на борту потерпел крушение в районе побережья у города Пасадена, штат Техас.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KHOU.

По информации, к месту происшествия направились бригады пожарных. Региональные экстренные службы проводят поисковую операцию.

Информацию о том, что вертолет действительно выполнял полет в районе залива Гальвстон, подтвердила береговая охрана района Бэйпорт. Воздушное судно было приписано к аэродрому Эллингтон, принадлежащем Национальной гвардии Техаса.