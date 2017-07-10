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    Военный конфликт обошелся ВВП Сирии в 226 млрд долларов

    До войны ВВП Сирии составлял 60,2 млрд, сейчас же этот показатель не превышает 24 млрд

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Длящийся с 2011 года военный конфликт в Сирии привел к тому, что разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП) составила 226 миллиардов долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирный банк в своем аналитическом исследовании в понедельник.

    Аналитики банка также уточняют, "что разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры".

    Согласно предыдущим исследованиям, опубликованным в СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 млрд, сейчас же этот показатель не превышает 24 миллиарда.

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