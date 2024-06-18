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Военные расходы стран НАТО вырастут на 18% в 2024 году

Военные расходы стран НАТО вырастут на 18% в 2024 году Из 32 стран - членов НАТО 23 государства довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом.
Другие страны
18 июня 2024 г. 02:19
Военные расходы стран НАТО вырастут на 18% в 2024 году

Из 32 стран - членов НАТО 23 государства довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом.

"Сегодня мы смогли опубликовать новые цифры по военным расходам. Страны НАТО из Европы и Канада повысили свои военные расходы на 18% и сегодня 23 страны достигли [показателя] 2% от ВВП", - сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военные расходов НАТО за десятилетия, это хорошо для США, поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенных Штатах.

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