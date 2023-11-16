Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев

Военные власти Мьянмы в четверг подтвердили ранее поступавшие сообщения, что вооруженным силам приходится отражать серьезное наступление повстанцев.

Военные власти Мьянмы в четверг подтвердили ранее поступавшие сообщения, что вооруженным силам приходится отражать серьезное наступление повстанцев.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Channel News Asia.

"Военные имеют дело с мощными наступательными действиями, которые ведут значительные силы вооруженных повстанцев", - заявил представитель правящего Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун.

По его словам, антиправительственные группировки ведут наступление в штате Ракхайн на западе страны, штате Кая на юго-востоке и штате Шан на северо-востоке страны. При этом мьянманским военным пришлось отступить с ряда позиций, а повстанцы используют беспилотники, забрасывая с них военные посты сотнями бомб.

Накануне Государственный административный совет Мьянмы издал приказ, согласно которому все жители, имеющие базовую военную подготовку, должны быть готовы пойти на военную службу. Также стало известно, что в столице Нейпьидо правительственные служащие получили указание формировать подразделения на случай чрезвычайных ситуаций.