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    Немецкие военнослужащие покидают Ирак

    ​Курдов также обучали инструкторы из Голландии, Бельгии и Венгрии

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Ирак покидают немецкие военнослужащие, проводящие учения с курдами-езидами и боевиками курдской автономии на севере страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на İHA, министр обороны Германии Урсула вон дер Ляйен заявила о завершении срока службы военных инструкторов.

    По информации, с января 2015 года 140 военнослужащих занимались инструктажем курских боевиков в Ардебиле.

    Отмечается, что обучаемые ими боевики считаются потенциальной силой, которая будет бороться против ИГ.

    В информации говорится, что наряду с немецкими военнослужащими, курдов обучали инструкторы из Голландии, Бельгии и Венгрии. 

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