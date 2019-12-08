Военный беспилотник массой более 1 т разбился на юге Франции

Крупный военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ходе испытательного полета в районе французского города Истр на юге страны.

Как передает Report, oб этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на разработавшую дрон авиастроительную корпорацию Safran.

Аппарат Patroller с размахом крыльев в 18 м вылетел с базы французских ВВС около города Истр и упал недалеко от населенного пункта Сен-Митр-ле-Рампар. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Тактические беспилотные аппараты Patroller предназначены для наблюдения и разведки местности с целью координации действий сухопутных войск. По предварительным данным, с 2020 года военные силы Франции должны получить 14 таких беспилотников.