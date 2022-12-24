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Военная помощь Литвы Украине в 2023 году превысит 300 млн евро

Военная помощь Литвы Украине в 2023 году превысит 300 млн евро Помощь поставками оружия и военной техники, которую Вильнюс с начала украинского кризиса оказал Киеву, в финансовом выражении в 2023 году превысит 300 млн евро.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 15:34
Военная помощь Литвы Украине в 2023 году превысит 300 млн евро

Помощь поставками оружия и военной техники, которую Вильнюс с начала украинского кризиса оказал Киеву, в финансовом выражении в 2023 году превысит 300 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству ELTA заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В 2023 году военные поставки Украине запланированы в размере 40 млн евро, - сказал он. - С начала конфликта мы оказали Украине военную помощь в размере 283 млн евро. Таким образом, суммарно они превысят 300 млн евро".

Глава Минобороны не уточнил, какие поставки намечены в 2023 году. "Пока рано это детализировать, но это будут примерно те же поставки, которые мы до этого направляли Украине", - отметил он.

Вильнюс поставил Украине системы ПВО, стрелковое оружие для пехотинцев, противотанковое оружие, минометы, пулеметы, гаубицы, бронированные транспортные средства, в том числе 62 бронетранспортера М-113.

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