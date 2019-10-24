Российская военная полиция провела патрулирование на турецко-сирийской границе

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 километров", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Отметим, что накануне колонна российской военной полиции вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию. В тот же день россияне провели встречу с администрацией города, на которой обсудили детали совместной работы.