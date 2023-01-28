Президентом Чехии избрали отставного генерала Петра Павела

Отставной генерал бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии.
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"Новым чешским президентом избран Петр Павел, - отметил ведущей телепрограммы. - Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать Петра Павела".
В ближайшее время в Праге ожидается пресс-конференция избранного президента Чехии.
Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил победу Павела на выборах президента страны.
Отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53% после подсчета голосов с 5,88% избирательных участков.
Как передает
Его соперник, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш заручился голосами 46,98% избирателей. Победитель выборов станет известен вечером в субботу.
Чешские политологи и социологи прогнозируют, что ситуация в президентской гонке вряд ли изменится в процессе подсчета голосов избирателей в пользу Бабиша.