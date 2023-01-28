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Президентом Чехии избрали отставного генерала Петра Павела

Президентом Чехии избрали отставного генерала Петра Павела Отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53% после подсчета голосов с 5,88% избирательных участков.
Другие страны
28 января 2023 г. 18:46
Президентом Чехии избрали отставного генерала Петра Павела

Отставной генерал бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии.

Как передает Report, об этом в ходе завершающегося подсчета голосов избирателей сообщило Чешское телевидение.

"Новым чешским президентом избран Петр Павел, - отметил ведущей телепрограммы. - Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать Петра Павела".

В ближайшее время в Праге ожидается пресс-конференция избранного президента Чехии.

Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил победу Павела на выборах президента страны.

18:34

Отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53% после подсчета голосов с 5,88% избирательных участков.

Как передает Report, такие данные сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на Чешское статистическое управление.

Его соперник, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш заручился голосами 46,98% избирателей. Победитель выборов станет известен вечером в субботу.

Чешские политологи и социологи прогнозируют, что ситуация в президентской гонке вряд ли изменится в процессе подсчета голосов избирателей в пользу Бабиша.

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