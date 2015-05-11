Во второй тур выборов президента Польши вышли Коморовский и Дуда

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президента Польши не удалось избрать в первом туре, передает Report со ссылкой на портал Lenta.Ru.

Согласно результатам экзит-полла, проведенного по заказу ряда ведущих СМИ, действующий глава государства Бронислав Коморовский, чья кандидатура была поддержана партией «Гражданская платформа», получил 32,2 процента, а его основной соперник - представитель объединения «Право и справедливость» Анджей Дуда - 34,8 процента.

Третье место досталось Павлу Кукизу - 20,3 процента. На четвертом месте оказался Януш Корвин-Микке с 4,4 процента голосов. Кандидат от Союза демократических левых сил Магдалена Огурек набрала 2,4 процента. Остальные шесть кандидатов получили менее двух процентов. Явка составила 49,4 процента.

Как ожидается, официальные результаты выборов будут обнародованы утром во вторник, 12 мая.