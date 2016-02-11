Во время учений в Эгейском море потерпел крушение вертолет ВМС Греции

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Вертолет ВМС Греции с тремя членами экипажа на борту пропал во время учений недалеко от острова Лерос в Эгейском море. Как сообщает Report со ссылкой на Pronews.gr, об этом заявил генеральный штаб военного флота.

Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна. Экипаж в ходе учений не сообщал о поломках и иных проблемах.

Согсласно греческим СМИ, обломки вертолета были обнаружены на побережье острова Кинарос, однако судьба двух пилотов и бортмеханика, находившихся в нем, по-прежнему неизвестна.

В настоящее время ведутся поиски с участием вертолетов и самолетов ВМС Греции.