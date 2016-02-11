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    Во время учений в Эгейском море потерпел крушение вертолет ВМС Греции

    В настоящее время ведутся поиски с участием вертолетов и самолетов

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Вертолет ВМС Греции с тремя членами экипажа на борту пропал во время учений недалеко от острова Лерос в Эгейском море. Как сообщает Report со ссылкой на Pronews.gr, об этом заявил генеральный штаб военного флота.

    Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна. Экипаж в ходе учений не сообщал о поломках и иных проблемах.

    Согсласно греческим СМИ,  обломки вертолета были обнаружены на побережье острова Кинарос, однако судьба двух пилотов и бортмеханика, находившихся в нем, по-прежнему неизвестна.

    В настоящее время ведутся поиски с участием вертолетов и самолетов ВМС Греции.

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