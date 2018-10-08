Во время обстрелов в Латакии погиб сирийский военный

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Один сирийский военный погиб, еще десять ранены в результате обстрелов в провинции Латакия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кира-Килиса (трижды), Дарх-Абу-Асад (трижды), Джубб-Эль-Мгара (дважды), Сафсафа (дважды), Сандран, Ройсвет-Рушу, Мортлу, Бараши, Бейт-Смайра, Икко провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо. В результате обстрелов в провинции Латакия погиб один и ранены десять военнослужащих САР", — сказал он.