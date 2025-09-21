Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 16:29
    Около 40 полицейских пострадали в филиппинской столице Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал GMA News.

    "По меньшей мере 40 человек, 39 из которых были полицейскими... пострадали, когда протестующие в масках бросали различные предметы в полицейское оцепление и жгли шины на мосту Айала в Маниле в воскресенье днем", - говорится на сайте телеканала.

    По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Всего было задержано 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика. Позже пожарные потушили возгорание.

    Акция протеста проходила из-за выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.

