Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

Около 40 полицейских пострадали в филиппинской столице Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал GMA News.

"По меньшей мере 40 человек, 39 из которых были полицейскими... пострадали, когда протестующие в масках бросали различные предметы в полицейское оцепление и жгли шины на мосту Айала в Маниле в воскресенье днем", - говорится на сайте телеканала.

По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Всего было задержано 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика. Позже пожарные потушили возгорание.

Акция протеста проходила из-за выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.