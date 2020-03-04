Во Вьетнаме сняли карантин с поселка

Министерство здравоохранения Вьетнама объявило о снятии с 00.00 среды, 4 марта, карантина с поселка Сон Лой в провинции Виньфук, в которой 11 местных жителей переболели коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило вьетнамское госагентство VNA.

Карантин поселка с десятитысячным населением с полным запретом въезда и выезда соблюдался 20 дней после того, как семь жителей поселка и еще четыре жителя провинции заразились коронавирусом. Первые пациенты, от которых вирус перешел к остальным, в том числе к трехмесячному ребенку, в середине января вернулись домой после многомесячной практики на предприятии в китайском городе Ухань, центре распространения коронавируса. От них заразились члены их семей и друзья, сообщает агентство.

Карантин продлился по решению местных властей почти на неделю дольше 14 дней, рекомендованных Минздравом Вьетнама, несмотря на тот факт, что все 11 заболевших выздоровели и выписались из больниц 24 февраля.