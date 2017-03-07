Во французских Альпах снежная лавина накрыла десятки людей

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На горнолыжном курорте Тинь Валь Кларе у подножия французских Альп в результате схода снежной лавины пропали без вести десятки людей, сообщает Report со ссылкой на Le Parisien.

К месту происшествия прибыли команды спасателей, которые ведут поиски пропавших. Их работа осложняется плохими погодными условиями и туманом.

Напомним, что 13 февраля на этом же месте лавина обрушилась на четырех лыжников, ни один из которых не выжил.