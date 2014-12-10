Во Франции задержаны пять предполагаемых исламистов

Bakı. 10 dekabr. REPORT.AZ/ Пять человек задержаны во французском Марселе в ходе расследования деятельности подпольных сетей радикальных исламистов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Задержанные подозреваются в связях с террористом Мехди Неммушем - главным фигурантом нашумевшего дела о расстреле четырех человек у Еврейского музея в Брюсселе в мае нынешнего года.

Подозреваемые - трое мужчин и две женщины, им предстоит ответить на вопросы следователей. Полиция пытается выяснить, что побудило Неммуша сразу после стрельбы в Брюсселе направиться в Марсель, где его и задержали прямо с оружием. У следствия есть основания предполагать, что исламист готовил новые теракты на территории Франции и, вероятно, действовал не один - у него были сообщники.

Вечером 24 мая неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия по посетителям Еврейского музея в Брюсселе. Три человека погибли на месте, еще один был тяжело ранен и скончался позже в больнице. Шесть дней спустя французская полиция задержала в Марселе Мехди Неммуша по подозрению в причастности к брюссельской трагедии. При себе у 29-летнего уроженца города Рубе на севере Франции были автомат Калашникова и пистолет, а также несколько вещей, схожих с теми, в которые был одет устроивший бойню в Брюсселе преступник. Также у него нашли видеозапись с описанием расстрела людей в брюссельском музее.

В июле этот французский исламист арабского происхождения был экстрадирован в Бельгию, где ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет. Сам Неммуш вины в совершенных убийствах не признает и хранит молчание. Его адвокаты также не дают комментариев, обещая "объяснить перемещения и наличие оружия" у своего подзащитного во время предстоящих судебных слушаний.