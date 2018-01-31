Во Франции задержали четверых подозреваемых в поставке оружия для теракта

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Четыре человека, подозреваемые в причастности к поставке оружия для терактов, которые произошли в Париже в январе 2015 года, задержаны во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro.

По данным, четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны в понедельник и вторник. В настоящее время, отмечает издание, следствию "предстоит установить, какую роль они могли играть в поставке оружия" исполнителям терактов.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.