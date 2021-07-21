Во Франции за сутки зафиксировано около 18 тысяч случаев COVID-19

Французские медики зафиксировали 18 тыс новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа.
"Мы только что получили последние сведения о числе заразившихся за последние сутки, - отметил он, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента). - За минувшие 24 часа выявлено 18 тыс новых случаев". Таким образом, за одну неделю прирост числа инфицированных составил 150%. "Это беспрецедентно", - подчеркнул Веран.
При этом, по словам министра, Франция "обладает оружием". "Это вакцина, - пояснил он. - Не время для колебаний. Время для коллективной вакцинации и иммунитета, это единственный способ избавиться от коронавируса".