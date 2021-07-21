Во Франции за сутки зафиксировано около 18 тысяч случаев COVID-19

Французские медики зафиксировали 18 тыс новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа.

Французские медики зафиксировали 18 тыс новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"Мы только что получили последние сведения о числе заразившихся за последние сутки, - отметил он, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента). - За минувшие 24 часа выявлено 18 тыс новых случаев". Таким образом, за одну неделю прирост числа инфицированных составил 150%. "Это беспрецедентно", - подчеркнул Веран.

При этом, по словам министра, Франция "обладает оружием". "Это вакцина, - пояснил он. - Не время для колебаний. Время для коллективной вакцинации и иммунитета, это единственный способ избавиться от коронавируса".