О нас

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей Вандалы сожгли 745 автомобилей на территории Франции в новогоднюю ночь, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек.
Другие страны
1 января 2024 г. 13:35
Во Франции за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Вандалы сожгли 745 автомобилей на территории Франции в новогоднюю ночь, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В этом году в общей сложности были сожжены 745 автомобилей", - сказал он. Министр заявил, что это на 10% меньше, чем годом ранее, хотя, согласно отчету МВД за 1 января 2023 года, тогда в новогоднюю ночь сожгли лишь 690 автомобилей.

Глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. В ходе подавления беспорядков около 40 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
31 декабря 2023 г. 23:56
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
31 декабря 2023 г. 23:53
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
31 декабря 2023 г. 23:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
31 декабря 2023 г. 00:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi