Во Франции за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Вандалы сожгли 745 автомобилей на территории Франции в новогоднюю ночь, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек.

Вандалы сожгли 745 автомобилей на территории Франции в новогоднюю ночь, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В этом году в общей сложности были сожжены 745 автомобилей", - сказал он. Министр заявил, что это на 10% меньше, чем годом ранее, хотя, согласно отчету МВД за 1 января 2023 года, тогда в новогоднюю ночь сожгли лишь 690 автомобилей.

Глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. В ходе подавления беспорядков около 40 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, что на 40% меньше, чем годом ранее.