Во Франции взорвался дом: десятки пострадавших

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме недалеко от вокзала во французском Дижоне.

Как передает Report, об этом сообщает BFM TV.

В результате взрыва обрушилась часть здания, десятки человек оказались под обломками. Отмечается, что спасатели вытащили всех пострадавших из-под руин дома. По предварительным данным, 21 человек пострадал, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Сначала мы подумали, что взорвалась бомба. У нас затряслись стены и окна. Все выбежали на улицу и увидели густой черный дым", – отметила жительница соседнего дома Анн-Софи. По ее словам, многие почувствовали сильный запах газа.

Мэр Дижона Франсуа Ребсаман подчеркнул, что причиной взрыва, скорее всего, стала утечка газа. Версию теракта власти исключили. Об этом сообщила позже и прокурор Дижона Мари-Кристин Таррар. Дом не был подключен к газовой сети, однако в одной из квартир нашли газовые баллоны.