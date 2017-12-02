Во Франции вынесли приговор мужчине, которой выдавал себя за пострадавшего от теракта

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Суд французского города Версаль приговорил к шести месяцам лишения свободы мужчину, который выдавал себя за одного из пострадавших от действий террористов во время атаки на концертный зал «Батаклан» в ноябре 2015 года в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на L'Express, во время нападения в ноябре 2015 года он оказался на месте событий и почти сразу раздал множество комментариев СМИ в качестве «очевидца трагедии».

Отмечается, что за «попытку мошенничества» в отношении Фонда гарантий жертвам терроризма мужчину приговорили к двум годам тюрьмы, при этом 1,5 года засчитаны условно и лишь шесть месяцев — с обязательным отбыванием наказания в местах лишения свободы.

В ночь с 13 на 14 ноября 2015 года в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени произошла серия терактов. В результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.