Во Франции увеличилось число случаев насилия в отношении мусульман

Париж. 2 февраля. REPORT.AZ/ Во Франции обнародованы результаты государственных отчетов за 2017 год по антисемитским, антимусульманским и расистским актам.

Как передает Западноевропейское бюро Report, несмотря на то, что за прошедший год сократилось число угроз антисемитского, расистского и антимусульманского характера, количество случаев насилия возросло.

Угрозы на почве расизма сократились на 17,36% (2016 г. - 524 случая, 2017 г. - 433), антисемтизима на 17,1% (2016 г. - 258, 2017 г. - 214) и наконец антимусульманских на 58,5% ( 2016 г. - 118, 2017 г.- 49)

Наряду с этим, насильственные действия на почве расизма в 2016 г. составили 84 случая, в то время как в 2017 г. - 85. На почве антисемитизма насильственные действия возросли на 20% ( 2016 г. - 77, 2017 г. - 97).

Если нападения на мусульманские святыни за 2017 г. по сравнению с базисным сократились, то на нападения совершенные на иудейские святыни возросли на 22%.

Выражая свое отношение к отчету МИД Франции заявили о намерении продолжить мероприятия по борьбе антисемитизмом и расизмом.