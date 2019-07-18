Во Франции установится аномальная жара

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Аномальная жара снова накроет Францию на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.

Отмечается, что температура поднимется из-за потока горячего воздуха, который идет с Пиренейского полуострова, где расположена Испания. Воздушная масса постепенно распространится с юга-запада на всю территорию Франции в начале следующей недели.

Температура будет достигать до 35 °C в северной половине страны, а на юго-западе и центро-востоке столбик термометра покажет до 39 °C. Отмечается, что местами температура поднимется до 40 °C.

Во Франции была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений на материковой части страны - температура достигла 44,9 °С.