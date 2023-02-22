Во Франции в результате нападения ученика скончалась учительница

Ученик средней школы Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Па-Де-Кале напал с ножом на учительницу испанского языка.

Ученик средней школы Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Атлантические Пиренеи напал с ножом на учительницу испанского языка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания. Она умерла от полученных ранений.

По данным радиостанции, 16-летний ученик пронес нож на урок в своем рюкзаке. Точные причины нападения пока не установлены, однако в ходе первого допроса лицеист, как утверждает радиостанция, сообщил правоохранителям, что "услышал голоса, которые сказали ему зарезать учителя".